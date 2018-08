‘Manchester United heeft beet en gaat nieuw recordsalaris uitkeren’

Manchester United heeft er alle vertrouwen in dat David de Gea een nieuwe verbintenis gaat ondertekenen, zo schrijven diverse Engelse media dinsdag. Volgens de laatste berichten uit Engeland zal de 27-jarige doelman zich spoedig langer aan the Mancunians verbinden, zeker na de transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid. De Spaanse topclub toonde de voorbije jaren diverse malen concrete interesse in De Gea.

De huidige verbintenis van De Gea met Manchester United loopt volgend jaar zomer al ten einde, maar de club heeft een optie voor een extra contractjaar tot 30 juni 2020. De verwachting is dat de Spaans international in ieder geval tot medio 2022 bijtekent. Dat zou betekenen dat hij tien jaar op Old Trafford kan completeren en contractueel recht heeft op een testimonial in 2021/22.

De Gea was op de slotdag van de zomerse transfermarkt van 2015 heel dicht bij een transfer naar Real Madrid, maar de overstap liep spaak en de doelman zette vervolgens een krabbel onder zijn huidige verbintenis. Hij zou sowieso weinig meer voelen voor een terugkeer naar Spanje, mede vanwege de negativiteit rondom zijn persoon gedurende het WK in Rusland. De Gea stelde dat hij als zondebok werd aangewezen in het debacle van Spanje.

De Gea onderhoudt in Manchester een goede relatie met manager José Mourinho en staat daarnaast onder hoede van Emilio Alvarez. Beiden kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Atlético Madrid en het was Mourinho die de keeperstrainer bewust naar Old Trafford haalde. Als De Gea zijn nieuwe contract ondertekent, wordt hij met een weeksalaris van 225.000 euro de best betaalde doelman van de Premier League.