Nieuwe rel bij Ajax om rugnummer tijdig in de kiem gesmoord

Ajax heeft in de aanloop naar het Champions League-duel met Standard Luik een nieuwe rel om een rugnummer in de kiem gesmoord, zo meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad betrof het nu een uiterst gevoelig onderwerp: het rugnummer van Abdelhak Nouri.

Trainer Erik ten Hag had naar verluidt bepaald dat Dani de Wit in Europese wedstrijden rugnummer 34 zou dragen, het nummer van Nouri. Na het leed van middenvelder zou het rugnummer echter nooit meer worden vergeven en De Wit wilde uit respect voor Nouri het nummer ook niet hebben.

Teammanager Jan Siemerink zorgde ervoor dat De Wit de Champions League of Europa League ingaat met nummer 30. Eerder werd duidelijk dat Hakim Ziyech ‘zijn’ rugnummer tien was kwijtgeraakt aan nieuwkomer Dusan Tadic. Volgens Marc Overmars had de international van Marokko dat liever anders gezien.

"Toen er een kans was om Tadic naar Ajax te halen, bleek tijdens de gesprekken dat het zijn uitdrukkelijke wens was om met nummer tien te spelen”, legde de bestuurder bijna twee weken geleden uit. “Daar heb ik toen mee ingestemd. In de tussentijd is geen transfer voor Hakim tot stand gekomen.”

“Enkele weken geleden hebben wij het met Hakim en zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli besproken. Zij zijn het er niet mee eens. Hakim speelt nu met het nummer waarmee hij bij Ajax begon en de Europa League-finale haalde. Ik heb veel waardering voor de manier hoe Hakim hiermee om is gegaan”, benadrukte Overmars.