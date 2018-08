Tottenham heeft geen stadion voor kraker tegen City: ‘We vragen om geduld’

Tottenham Hotspur hoopte 15 september Liverpool als eerste tegenstander in zijn nieuwe stadion te kunnen verwelkomen, maar de Londenaren laten maandagavond via de officiële kanalen weten dat de fans voorlopig geduld moeten hebben. Problemen met ‘kritieke veiligheidssystemen’ zorgen voor problemen, waardoor de opening van Tottenham Hotspur Stadium voorlopig uitgesteld moet worden.

De club moet door de vertragingen een aantal belangrijke tests uitstellen die nodig zijn om de juiste vergunningen te verkrijgen, waardoor de Premier League-wedstrijden tegen Liverpool en Cardiff City (op 6 oktober) op Wembley zullen worden afgewerkt. The Spurs speelden hun thuiswedstrijden in het afgelopen seizoen ook al in het nationale stadion, dat dus geen onbekend terrein is voor de ploeg van trainer Mauricio Pochettino.

Voor de kraker tegen Manchester City die op 28 oktober op de agenda staat heeft de club die optie echter niet, aangezien dan op Wembley de American Football-wedstrijd tussen de Philadelphia Eagles en de Jacksonville Jaguars wordt afgewerkt. Tottenham meldt vooralsnog op de clubwebsite dat er nog geen andere locatie is gevonden voor het duel met de regerend landskampioen.

Voorzitter Daniel Levy hoopt dat de fans nog even geduld kunnen tonen voordat zij het nieuwe stadion, dat een capaciteit heeft van 62.062 stoelen, kunnen betrekken: “We weten dat dit teleurstellend is voor al onze seizoenkaarthouders en fans overal op de wereld. Bij het begin van het project hebben we om jullie steun gevraagd voor wat een complexe en uitdagende bouw zou worden en nu vragen we weer om jullie geduld en verdraagzaamheid.”