‘Bij Ajax zijn er heel veel meninkjes, dat werkt door in de club’

Nick Viergever maakte deze zomer de overstap van Ajax naar PSV, een transfer die bij de fans van beide clubs de wenkbrauwen enigszins deed fronsen. Bij PSV TV geeft de verdediger aan dat hij zich inmiddels helemaal op zijn plek voelt bij de Eindhovenaren. Viergever zegt dat het Brabantse leven hem goed bevalt: "Het hele leven. Ook buiten het voetbal, met je gezin."

“De buurman vroeg me al een keer om mee te gaan golfen. Hij helpt je met dingetjes en gaat ook al goed om met mijn zoontje. Dat zijn echt Brabantse dingen. Het is heel erg samen en op elkaar letten. Dat is bij de club ook zo”, aldus de 29-jarige Viergever, die bij de club uit Eindhoven net zo ambitieus is als dat hij bij Ajax was.

“De doelen zijn hetzelfde: kampioen worden en Champions League spelen. Bij Ajax is de pers net iets groter aanwezig en wordt er meer gehypet. Hier zijn de trainingen open, dat soort dingen. Dat is allemaal hartstikke leuk.” Viergever heeft in totaal vier jaar onder contract gestaan bij de Amsterdammers, nadat hij in de zomer van 2014 voor twee miljoen euro overkwam van AZ.

De stopper heeft gemerkt dat veel mensen emotioneel betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de club uit Amsterdam. “Bij Ajax zijn er toch heel veel meninkjes over het beleid. Eigenlijk al tientallen jaren, sinds Cruijff. 'Dan wel, dan niet, dan is die weer weg en dan komt die weer terug.' Dat werkt door in de club. Er zijn ook veel trainerswisselingen geweest de afgelopen jaren."