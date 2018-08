Feyenoord mogelijk met aanwinst in beslissend duel: ‘Afwachten hoe het loopt’

Feyenoord kent door nederlagen tegen AS Trencín en De Graafschap vooralsnog een teleurstellende seizoenstart en de Rotterdammers konden tijdens die twee wedstrijden ook geen beroep doen op nieuwkomer Yassin Ayoub. De van FC Utrecht overgenomen middenvelder kampte met een blessure en maakte maandag in de met 6-0 gewonnen derby tegen Jong Excelsior namens Jong Feyenoord zijn rentree.

“Ik voel me goed en ik zit tegen fitheid aan. Ik had heel erg last van mijn lies, dat was een oude blessure die terug is gekomen. Het is nu zo snel mogelijk aanhaken bij het eerste natuurlijk. Vandaag was een mooi moment om met Jong Feyenoord mee te spelen”, geeft hij aan in gesprek met RTV Rijnmond. Voor Ayoub was het moeilijk om toe te moeten kijken hoe zijn nieuwe ploeg met twee dompers begon aan het nieuwe seizoen.

“Dat is pijnlijk. Iedereen weet dat het nu even iets minder met ons gaat. In het veld wil je invloed hebben, dus het is pijnlijk als dat niet kan”, vervolgt hij zijn verhaal. Wat betreft de middenvelder, is er echter niet meteen reden tot paniek: “Als Feyenoord zijnde wordt er natuurlijk veel van je verwacht, maar je bent en blijft een mens. Natuurlijk wordt er alles geroepen maar dan moet je als groep dicht bij elkaar blijven.”

Feyenoord ging vorige week met 4-0 onderuit in Slowakije en zal donderdag in De Kuip voor een klein wonder moeten zorgen om zicht te blijven houden op de groepsfase van de Europa League. Ayoub hoopt dan van de partij te zijn: “We moeten er tegen Trencin thuis vol tegenaan gaan. Voetbal is een rare sport, als je er niet in gelooft moet je die wedstrijd niet ingaan. Het is nog een beetje afwachten hoe het loopt, maar voor mijn gevoel kan ik er donderdag misschien wel bij zijn”