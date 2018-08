‘Toen was Van Dijk, mijns inziens, de beste centrale verdediger ter wereld’

Liverpool won zondag met 4-0 van West Ham United, waardoor de ploeg van Jürgen Klopp wederom geen tegentreffer hoefde te incasseren op Anfield. Al sinds februari heeft Liverpool geen tegendoelpunt om de oren gehad in een thuisduel in de Premier League en Jamie Redknapp is van mening dat de aanwezigheid van Virgil van Dijk hierin cruciaal is.

Van Dijk kwam afgelopen januari voor circa 78 miljoen euro over van Southampton en volgens de voormalig middenvelder van the Reds speelt de 27-jarige Oranje-international een zeer belangrijke rol in de defensie. “Vorig jaar was Van Dijk, mijns inziens, de beste centrale verdediger ter wereld”, aldus de Engelsman in de studio van Sky Sports.

Redknapp vond Van Dijk ook weer goed spelen tegen West Ham en dat is volgens de oud-middenvelder geen toeval. “Hij is degene die iedere club wil hebben en zij (Liverpool, red.) hebben hem in een vroeg stadium gehaald. Ik verwacht dat hij dit jaar echt naam gaat maken. Hij is een fantastische speler, een echte leider”, stelt Redknapp vast.

Deze zomer versterkte Liverpool zich met doelman Alisson Becker, aanvaller Xherdan Shaqiri en middenvelders Naby Keïta en Fabinho, maar Redknapp is van mening dat de Engelse topclub al voldoende kwaliteit in huis had om dit seizoen wederom hoge ogen te gooien. “Ik denk niet dat het echt nodig was om die versterkingen te halen”, besluit de Engelsman.