Cech hekelt ‘grap’ en haalt uit naar Bayer Leverkusen: ‘Sneu om te zien’

Petr Cech stond zondag onder de lat toen Arsenal in eigen huis met 0-2 verloor van Manchester City, aangezien de doelman uit Tsjechië de voorkeur kreeg boven Bernd Leno, die deze zomer is overgekomen van Bayer Leverkusen. Bij een 0-1 achterstand schoot Cech bijna in eigen doel, tot hilariteit van velen op het internet. Bayer Leverkusen maakte ook een grapje over de opmerkelijke actie van Cech en dat kan de sluitpost niet waarderen.

Een twitteraar postte een video van het incident, waarbij hij zijn teleurstelling over de doelman uitte. Het officiële twitteraccount van Bayer Leverkusen grapte vervolgens: ‘Wij weten nog wel iemand...’ De Duitse club zou graag zien dat Leno de voorkeur krijgt van manager Unai Emery, maar Cech laat via Twitter weten niet blij te zijn met de grappig bedoelde tweet van Leverkusen.

“Arsenal herbergt belangrijke waarden, wat ons een grote club maakt en niet alleen een voetbalclub. Sportiviteit, professionaliteit en eerlijkheid zijn de belangrijkste waarden die je aan jonge voetballers leert. Het is sneu om te zien dat andere clubs deze waarden niet delen”, aldus Cech, die vervolgens het twitteraccount van Bayer Leverkusen aanspreekt.

Bayer Leverkusen reageert snel op het bericht van Cech: "Hi Petr, het lijkt erop dat onze grap om Leno, een ex-speler van ons, in actie te zien, wat persoonlijker is opgevat dan is bedoeld. Het was slechts een lolletje. We staan allemaal voor de waarden die jij opnoemt en wij wensen jou en je grote club het beste toe. Mooie één-op-één save op Agüero!", besluit het twitteraccount van de Bundesliga-club.