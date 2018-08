Tottenham houdt zich koest op transfermarkt: ‘Van die uitdaging genieten we’

Liverpool en Manchester City versterkten zich afgelopen zomer met spelers als Naby Keïta, Fabinho, Xherdan Shaqiri, Alisson Becker en Riyad Mahrez, terwijl Manchester United, Chelsea en Arsenal zich ook roerden op de transfermarkt. Tottenham Hotspur koos er als enige club uit de top zes van de Premier League echter voor om helemaal geen zaken te doen op de transfermarkt en die beslissing is niet bij alle fans van the Spurs goed gevallen.

De Londenaren zaten wel een tijd lang achter Aston Villa-middenvelder Jack Grealish aan, maar slaagden er uiteindelijk toch niet in om tot een akkoord te komen. Eric Dier heeft echter niet het idee dat zijn ploeg iets mist: “Het is nu echt een geweldige uitdaging om iedereen de mond te snoeren. Van die uitdaging gaan we ook genieten. We hebben een fantastisch team, met fantastische spelers op alle posities”, reageerde hij na de gewonnen openingswedstrijd tegen Newcastle United.

“Het is daarnaast niet makkelijk om het elftal te versterken. Je kunt het zien aan de teams om ons heen, ze hebben misschien wel een paar spelers gekocht, maar niet veel van die spelers zijn beter dan de spelers die ze al hadden. Er zijn natuurlijk een aantal geweldige spelers aangetrokken, maar ik heb het idee dat dat in veel gevallen ook niet zo is. Wij genieten er allemaal van om met elkaar te trainen, met elkaar te spelen en samen te zijn.”

“De trainer heeft het al eerder gezegd: het is een gevecht en we moeten verschillende gereedschappen gebruiken”, vervolgde Dier zijn verhaal. “Dat weten we al drie jaar en we proberen met onze houding, onze werklust en ons verlangen te compenseren wat andere clubs wel kunnen doen. Hugo Lloris kan terugkomen zijn als een ander persoon omdat hij het WK heeft gewonnen. Verder zit iedereen in hetzelfde schuitje. Als je niet wint, maakt het niet uit of je in de eerste ronde of in de finale werd uitgeschakeld. Vorig seizoen schopten we het met Tottenham tot de halve finale van de FA Cup, maar we moeten nog dat ene stapje zetten om ook iets te kunnen winnen.”