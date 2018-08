‘Hoffenheim is onder de indruk en aast op toptalent van Feyenoord’

TSG Hoffenheim is zich momenteel aan het oriënteren op de transfermarkt en naast directe versterkingen is de Bundesliga-club ook op zoek naar toekomstige sterspelers. Volgens Sky Deutschland komt de Duitse club mogelijk ook uit in Rotterdam, aangezien Hoffenheim interesse zou hebben in Splinter de Mooij van Feyenoord.

De zeventienjarige middenvelder was onlangs met de Onder-19 van Feyenoord actief bij een prestigieus jeugdtoernooi in Kroatië. Het Mladen Ramljak Tournament werd gewonnen door de ploeg van trainer Dirk Kuyt, aangezien in de finale de leeftijdsgenoten van Real Madrid werden verslagen: 2-0. De Mooij deed ook van zich spreken in de eindstrijd door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen.

De Mooij was alert bij een corner en kopte de 1-0 tegen de touwen. Volgens Sky Deutschland zijn scouts van Hoffenheim onder de indruk geraakt van De Mooij, die topscorer werd van het toernooi door vijf doelpunten te maken. De jeugdinternational speelt sinds het seizoen 2013/14 voor de Rotterdamse club. Daarvoor was het toptalent actief bij HVV in Den Haag.