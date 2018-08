Tuchel: ‘Het is wat het is, hij moet bevestigen dat hij voor PSG wil spelen’

Adrien Rabiot wordt de hele zomer al met een vertrek bij Paris Saint-Germain in verband gebracht en onder meer Barcelona, Juventus en AC Milan zouden in de markt zijn voor de middenvelder. Doordat de Frans international, die overigens niet van de partij was op het WK, over een tot volgend jaar doorlopend contract beschikt en vooralsnog geen intentie lijkt te hebben om bij te tekenen, bevindt PSG zich in een moeilijke positie.

De Franse grootmacht wil zijn jeugdexponent niet kwijt, maar weet ook dat de kans aanwezig is dat Rabiot over een jaar gratis de deur uitloopt. Volgens eerdere geruchten zouden les Parisiens er zelfs aan denken om hem een jaar op de tribune te zetten, al lijkt trainer Thomas Tuchel de hoop nog niet helemaal opgegeven te hebben: “Ik weet het niet, het is Adriens beslissing”, was zijn antwoord op een vraag tijdens een perspraatje.

“Ik heb de situatie al een keer eerder uitgelegd in Singapore. De situatie wat betreft zijn contract is duidelijk, hij heeft nog een jaar te gaan. Ik hou ervan om met Adrien te werken en ik ben ervan overtuigd dat hij het in zich heeft om een top, topspeler te worden voor PSG. Hij is een speler uit de opleiding en naar mijn mening is het erg belangrijk dat we spelers uit Parijs die hier zijn opgeleid in de selectie hebben.”

“De situatie is echter hoe hij is. Adrien moet een beslissing nemen, hij moet bevestigen dat hij voor de club wil spelen”, sloot Tuchel af. De 23-jarige Rabiot sloot zich in 2010 aan bij de jeugdopleiding van PSG en debuteerde op 26 augustus 2012 in de hoofdmacht van de Fransen. Sindsdien kwam hij 209 keer in actie voor de regerend landskampioen en was hij goed voor 23 doelpunten en 16 assists.