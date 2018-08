Inter lijkt deal te kunnen vergeten: ‘Hij blijft waarschijnlijk bij Barça’

Rafinha kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Internazionale en als het aan de Italianen ligt, draagt de middenvelder ook volgend seizoen het zwart-blauw van de Milanezen. Eerdere pogingen om Rafinha definitief in te lijven liepen echter op niets uit en de kans voor i Nerazzurri om zich definitief te versterken met de tweevoudig Braziliaans international lijkt inmiddels verkeken.

Inter had de optie om de 25-jarige middenvelder na zijn huurperiode voor een bedrag van 35 miljoen euro, plus 3 miljoen aan eventuele bonussen, over te nemen. Doordat de club in de knoei zat met de Financial Fair Play-reglementen bleven de onderhandelingen zich echter voortslepen en die vertraging lijkt de plannen van de Italianen nu definitief de das om te hebben gedaan.

“Rafina blijft waarschijnlijk bij Barcelona”, verklaart voormalig technisch directeur en huidig scout van de Catalanen Ariedo Braida namelijk in gesprek met Radio Sportiva. “Hij is een jongen met geweldige voetbalkwaliteiten, hij kan een wedstrijd met een enkele aanraking van de bal beslissen. Dat kan hij hier doen, maar ook ergens anders.”

“Vorig jaar was hij herstellende van een serieuze knieblessure en hij heeft het erg goed gedaan bij Inter. Hij is een erg interessante speler die gelukkig is bij Barcelona”, sluit Braida af. Rafinha ligt nog tot medio 2020 vast in het Camp Nou en ondervindt wel forse concurrentie op het middenveld van de selectie van trainer Ernesto Valverde. Naast al eerder aanwezige spelers als Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Philippe Coutinho versterkte Barcelona zich deze zomer namelijk ook nog met Arthur en Arturo Vidal.