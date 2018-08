Telefoongebruik in auto levert Mohamed Salah wellicht problemen op

Mohamed Salah lijkt binnenkort een bericht van de Merseyside Police te kunnen verwachten. De aanvaller van Liverpool werd onlangs namelijk door een aantal fans gefilmd toen hij zijn telefoon gebruikte terwijl hij achter het stuur van zijn auto zat en de politie van Liverpool heeft inmiddels via Twitter laten weten dat de zaak is doorgespeeld naar de relevante afdeling, die zal kijken of er stappen worden ondernomen.

Een aantal supporters benaderde Salah onlangs voor een handtekening terwijl hij met zijn familie in de auto zat, maar de Egyptenaar wilde ondanks geklop op het raam van zijn voertuig niet meewerken. In plaats daarvan haalde de aanvaller zijn telefoon tevoorschijn en negeerde hij de pogingen van de fans om zijn aandacht te trekken.

Die laatste actie brengt Salah nu mogelijk in de problemen, aangezien het in het Verenigd Koninkrijk verboden is om een telefoon te hanteren in een auto met een draaiende motor. Dat de topscorer van het afgelopen Premier League-seizoen met zijn mobiel bezig was toen hij stilstond maakt hierbij niet uit, aangezien hij wel deelnam aan het verkeer. De actie levert hem wellicht een boete van een paar honderd euro op.