Keita keert voor mogelijke som van 34 miljoen euro terug in Serie A

Keita Baldé Diao laat AS Monaco na een seizoen alweer achter zich. Internazionale maakt maandagavond namelijk melding van de komst van de 23-jarige aanvaller, die aankomend seizoen wordt gehuurd van de Monegasken. Als Inter besluit om de deal permanent te maken, moet er naar verluidt 34 miljoen euro worden overgemaakt richting het prinsdom. AS Monaco ontvangt volgens de laatste berichten ook een percentage van een eventuele doorverkoop door i Nerazzurri.

Voor Keita betekent zijn overstap naar Inter een terugkeer naar de Serie A, aangezien hij tussen 2013 en 2017 al deel uitmaakte van de selectie van Lazio. Het jeugdproduct van Barcelona stapte vervolgens vorig jaar voor dertig miljoen euro over naar AS Monaco, maar slaagde er in de Ligue 1 niet in om uit te groeien tot een onbetwiste vaste waarde.

Ondanks zijn 8 doelpunten en 34 wedstrijden wilde Keita graag terug naar Italië en een bijzonder actief Inter biedt hem nu deze kans. De aanvaller wordt in het Giuseppe Meazza herenigd met Stefan de Vrij, die hij nog kent van hun gezamenlijke tijd in Rome. De Milanezen versterkten zich verder deze zomer al met Radja Nainggolan, Sime Vrsaljko, Lautaro Martínez, Federico Dimarco, Kwadwo Asamoah en Matteo Politano.

Als het aan de bewindvoerders ligt blijft het daar overigens niet bij, aangezien Inter de afgelopen weken hevig wordt gelinkt aan de komst van Luka Modric. Als het niet lukt om Real Madrid te bewegen tot een afscheid van de Kroaat, geldt onder meer Barcelona-middenvelder Rafinha, die afgelopen seizoen ook al werd gehuurd, als een alternatief.