‘Van der Sar kandidaat voor nieuwe functie op Old Trafford’

Manchester United zoekt naar een nieuwe director of football, zo meldt The Independent maandag. Na de teleurstellend verlopen transferperiode heeft de club besloten om de nieuwe functie te creëren: de toekomstige directeur moet een 'brug' vormen tussen trainer José Mourinho en vicevoorzitter Ed Woodward en heeft al kandidaten op het oog.

Een van de kandidaten zou Edwin van der Sar zijn. De voormalig doelman van Manchester United is als algemeen directeur werkzaam bij Ajax en staat er goed op bij the Red Devils, zo schrijft de krant. De club zal echter niet over één nacht ijs gaan. Men is van plan om 'een uitvoerig aantal gesprekken' af te nemen met potentiële nieuwe directeurs. Monchi van AS Roma en Fabio Paratici van Juventus zouden bovenaan de lijst staan bij Manchester United, maar het wordt 'enorm moeilijk' om hen los te weken bij hun clubs.

Bovendien zou Manchester United al contact hebben gezocht met sportief directeur Domenico Teti van Novara. Teti is geen bekende naam, maar wordt 'alom gerespecteerd' in de voetbalwereld: hij slaagde er in 2011 onder meer in om Mauro Icardi van Barcelona naar Sampdoria te halen. Naar verluidt ziet Mourinho het niet zitten om onder een nieuwe directeur te gaan werken, maar gaf dit weekend al toe dat zijn baan aan het veranderen is.

Mourinho gaf de leidinggevenden boven zich een lijst met spelers die zijn team sterker zouden maken, maar Manchester United deed op de slotdag van de transfermarkt geen zaken. De Portugees kreeg de vraag of hij daar moeite mee had. “Dat is voetbalmanagement. Voetbal verandert. Ik denk dat managers meer hoofdtrainers genoemd moeten worden. We zijn meer hoofdtrainer dan manager. Het voetbal gaat die kant op.”