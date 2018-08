Excelsior haalt tiende aanwinst op uit Gent: ‘Wout Faes was positief’

Excelsior heeft zich maandag versterkt met Siebe Horemans. De twintigjarige verdediger wordt een seizoen gehuurd van AA Gent, zo maakt de Eredivisionist bekend via de officiële clubkanalen. Horemans, die als rechtsachter en als centrale verdediger uit de voeten kan, heeft de medische keuring maandag met succes doorlopen.

Horemans is afkomstig uit de jeugdopleiding van Gent. Hij speelde in het seizoen 2016/17 en in 2017/18 een competitieduel voor Gent; de teller staat dus op twee optredens. In januari 2017 werd hij gestald bij tweedeklasser OH Leuven, waarvoor de Belg zeven keer uitkwam. Horemans liep begin 2006 een zware kruisbandblessure op, met een operatie en zes maanden afwezigheid tot gevolg. Desondanks bleek uit de keuring bij Excelsior dat hij fit genoeg is.

Horemans is naast Jinty Caenepeel en Hervé Matthys de derde Belgische voetballer in de selectie van Excelsior. "Ik heb bij Gent nog met Jinty getraind, dus die ken ik al. Hervé ken ik nog als tegenstander. Toen Excelsior interesse toonde in mij heb ik contact opgenomen met Wout Faes, die ik ken van Belgische jeugdploegen. Hij vertelde mij ook dat Excelsior een mooie club is waar jonge spelers kunnen doorgroeien", vertelt hij op de website van Excelsior.

Zaterdag speelde Jeffry Fortes als rechtsback tegen Fortuna Sittard (1-1). Ook Desevio Payne kan als rechtsachter uit de voeten, maar hij is geblesseerd. Horemans is de tiende zomeraanwinst voor de Rotterdammers, na Jerdy Schouten, Sonny Stevens, Marten de Fockert, Denis Mahmudov, Robin van der Meer, Thomas Oude Kotte, Hervé Matthys, Mikael Anderson en Elías Már Ómarsson. Excelsior aast deze maand nog op twee aanvallers om de selectie compleet te maken.