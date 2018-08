AC Milan neemt afscheid van talent met deal van 2 + 10 miljoen euro

AC Milan neemt afscheid van Manuel Locatelli. De Italiaanse club meldt maandagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder komend seizoen wordt verhuurd aan Sassuolo. Bij de deal is laatstgenoemde club verplicht de speler na komend seizoen definitief over te nemen. De twintigjarige Italiaan lag nog tot medio 2023 vast in Milaan.

Het vertrek van Locatelli hing al een tijdje in de lucht en nu is de overstap dus definitief beklonken. Het is niet duidelijk of Milan een optie tot tergkoop heeft bedongen, maar de club van trainer Gennaro Gattuso maakt wel bekend dat Sassuolo de middenvelder na een jaar moet kopen. Naar verluidt betaalt Sassuolo eerst twee miljoen euro voor de huur en later tien miljoen voor de definitieve overname.

Beide clubs onderhandelden wekenlang over een overstap van Locatelli en na verloop van tijd leek een transfer uitgesloten. De competitiegenoten zijn uiteindelijk toch tot een akkoord gekomen. Maandag heeft Locatelli met succes de medische keuring doorstaan. De Italiaans jeugdinternational speelde in totaal 63 wedstrijden voor Milan, waarin hij 2 keer scoorde en 1 assist afleverde.