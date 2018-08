‘Zolang ik speeltijd heb, kan ik mezelf in de kijker spelen bij Oranje’

Eintracht Frankfurt speelde zondag een kansloze wedstrijd tegen Bayern München in de strijd om de Duitse Supercup (0-5). Jonathan de Guzmán, die ruim een uur op het veld stond, haalde desondanks een hoog niveau in de eerste helft. Hij voelt zich goed bij Frankfurt en hoopt dat zijn prestaties opvallen bij bondscoach Ronald Koeman.

Het Nederlands elftal treedt op 6 september aan tegen Peru in een vriendschappelijk duel; drie dagen later wacht een ontmoeting met Frankrijk in de Nations League. De Guzmán zou dan graag deel uitmaken van de selectie. De veertienvoudig international van Oranje speelde in maart 2015 zijn laatste interland (2-0 zege op Spanje). "Of ik word gebeld? Nee, ik heb totaal niks gehoord", zegt De Guzmán lachend bij FOX Sports. "Zo werkt het. Je moet gewoon wachten."

"Ik ben fit, ben blij bij Frankfurt en zolang ik speeltijd heb kan ik mezelf in de kijker spelen bij Oranje. We zullen zien", aldus de geboren Canadees, die dit seizoen niet meer werkt onder Niko Kovac. De trainer verkaste naar Bayern en werd opgevolgd door Adi Hütter. Die heeft andere ideeën over voetbal, vertelt De Guzmán. "Het is onder deze trainer iets anders van vorig seizoen."

"We zetten nu meer druk, terwijl we vorig seizoen vooral afwachtten en op de counter speelden. Daar werken we aan", geeft hij aan. "De competitie begint over twee weken en het is belangrijk om goed te beginnen. Dit verlies komt heel hard aan, maar we hebben het aardig gedaan tijdens de voorbereiding. Binnen twee weken moeten we wel klaar zijn."