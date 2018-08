Agent Modric ziet transfer gebeuren: ‘Hij wil een ster zijn in de Serie A’

Luka Modric wordt de laatste weken in verband gebracht met een transfer naar Internazionale en Luciano Spalletti, trainer van de Italiaanse topclub, heeft al aangegeven dat de middenvelder van Real Madrid graag in het shirt van i Nerazzurri zou willen spelen. Maandag geeft ook de zaakwaarnemer van de Kroaat aan dat zijn cliënt heel graag bij Inter wil voetballen.

Marko Naletilic zegt dat de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus wellicht ook gevolgen heeft voor de toekomst van Modric bij de Koninklijke. “Het feit dat Internazionale hem probeert te halen en het feit dat Modric het in overweging heeft genomen, laat nu al de invloed van Cristiano Ronaldo op het Italiaanse voetbal zien”, aldus Naletilic in gesprek met Tuttosport.

“Voor wat voor reden dan ook: Modric wil een ster zijn in de Serie A bij Inter. Laten we zien wat er gaat gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat Luka vroeg of laat in Italië gaat spelen. Zoals veel Kroaten van zijn leeftijd is hij opgegroeid met het kijken naar Italiaans voetbal.” De 32-jarige spelmaker ligt momenteel nog tot medio 2020 vast in het Santiago Bernabéu.

Inter heeft meerdere keren gesproken met de entourage van de routinier en is bereid tien miljoen euro per jaar te bieden. Florentino Pérez, voorzitter van de Spaanse grootmacht, heeft echter aangegeven dat geïnteresseerde clubs de hoogte van de ontsnappingsclausule van Modric moeten neerleggen om de Kroatisch international te halen, namelijk 750 miljoen euro, een bedrag dat Inter niet kan betalen.