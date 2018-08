Sinisterra maakt eerste doelpunten voor Feyenoord; wereldgoal Burger

De beloften van Feyenoord hebben maandagmiddag met 6-0 gewonnen van de leeftijdsgenoten van Excelsior in de eerste wedstrijd van het seizoen. Luis Sinisterra, die zondag nog als invaller zijn debuut maakte in de hoofdmacht in het verloren duel met De Graafschap, liet zich gelden met twee doelpunten.

Jong Feyenoord, getraind door Peter van den Berg, kende op Varkenoord geen enkele moeite met stadsgenoot Excelsior. Feyenoord trad aan met onder meer debutant Joris Delle, Tyrell Malacia, Yassin Ayoub, Mo El Hankouri en Sinisterra. De eerste twee treffers kwamen echter van Joël Zwarts, die binnen het kwartier zorgde voor een 2-0 voorsprong.

Vervolgens sloeg Sinisterra tweemaal toe na voorbereidend werk van Orkun Kökcü. Hij scoorde zowel voor als na rust, waarna Wouter Burger de eindstand bepaalde met eveneens een dubbelslag. Beide treffers waren fraai: een wippertje en een heerlijk schot met de buitenkant van de voet vanbuiten het strafschopgebied. Delle hield de nul tijdens zijn eerste optreden in Rotterdamse dienst.