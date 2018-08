‘Als Jörgensen in de spits komt te staan, dan is Van Persie klaar’

Feyenoord zakte in de laatste twee wedstrijden door de ondergrens. Na een vernedering tegen AS Trencín (4-0) volgde zondag een 2-0 nederlaag bij De Graafschap. Rob Jacobs, oud-speler en -trainer van Feyenoord, spreekt van een 'onverklaarbare' vormdip. "Dan kan iedereen wel wijzen naar de trainer, dat zal allemaal wel."

Jacobs benadrukt dat de spelers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het spel. "Als het dan één of twee spelers zijn, oké, maar het is een heel team", verzucht de 74-jarige Jacobs in gesprek met Voetbal Inside. "Er zit geen bezieling in, geen beleving, geen stootkracht. Uit de tweede lijn wordt niet geschoten. Ik zie Vitesse goed spelen en zelfs FC Emmen uit een organisatie spelen. Bij Feyenoord zie ik helemaal niks."

Robin van Persie gaf na afloop aan dat de spelers van Feyenoord hun best deden, maar dat is volgens Jacobs 'niet genoeg'. Ook de rol van Van Persie op het veld kan hem niet bekoren. "Als Nicolai Jörgensen in de spits komt te staan, dan is Van Persie klaar. Hij kan het niet belopen. Hij houdt het nu zeventig minuten vol als spits, maar op 10 moet je meer lopen. Dat gaat hij niet meer redden."

Jörgensen behoorde dit seizoen nog niet tot de wedstrijdselecties van Feyenoord. De Deen kampt met een blessure aan zijn voet en ontbrak daarom tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, tegen Trencín en tegen De Graafschap. In Eindhoven en in Doetinchem stond Van Persie in de punt van de aanval; in Slowakije kreeg Dylan Vente het vertrouwen van trainer Giovanni van Bronckhorst.