Cech laat publiek schrikken: ‘Maar ik speel graag van achteruit’

Omdat Arsenal deze zomer 22 miljoen euro neertelde voor Bernd Leno, werd verwacht dat hij het seizoen zou ingaan als eerste keeper. Petr Cech kreeg zondag tegen Manchester City (0-2 nederlaag) echter de voorkeur van trainer Unai Emery. Daarmee is de keepersstrijd niet definitief beslist, benadrukken Cech en Emery na afloop. De Tsjech is evenwel blij om het vertrouwen van zijn trainer te krijgen.

"De trainer heeft me niet verteld dat ik vanaf nu eerste keeper ben", geeft de 36-jarige sluitpost aan in de Engelse pers. "Mij werd alleen verteld dat ik zou starten tegen Manchester City. Wat er verder gebeurt, is afhankelijk van hoe goed ik speel. Natuurlijk was ik blij om de voorkeur te krijgen, maar er is nog niets besloten." Leno, Cech en David Ospina hebben in de voorbereiding 'allemaal gevochten' om eerste keeper te worden, legt de routinier uit. "Als je dat aan Bernd vraagt, zal hij hetzelfde zeggen: hij heeft hard gewerkt en gestreden voor zijn plek. Dat zal hij blijven doen, net als ik."

"Zo simpel is het. Als je goed speelt, bestaat de kans dat je zoveel wedstrijden blijft staan als mogelijk is. Dat is mijn plan", vervolgt de routinier, die het publiek zondag liet schrikken in de eerste helft. Bij een stand van 0-1 werkte hij de bal bijna in eigen doel: de bal vloog rakelings naast na een mislukte pass van de doelman. Toch zegt Cech zich thuis te voelen bij de speelstijl van Emery, die graag opbouwt van achteruit. "Ik voel me goed bij het voetballen van achteruit. Je moet spelen in dienst van het team."

"Als je het spel wil domineren met balbezit, moet je elke speler inzetten die er is. Op dit niveau is het niet makkelijk om iemand te passeren, dus je moet de keeper toepassen als extra speler wanneer dat mogelijk is", legt Cech uit. "Dat is de rol van een keeper. Als je voor een ploeg speelt die graag de lange bal hanteert, heb je weer een compleet andere rol. Maar voor ons wordt deze manier belangrijk."

Emery geeft aan dat al zijn keepers 'evenveel kans' maken om de eerste keus onder de lat te worden. "Cech speelde goed en heeft ervaring met het verdedigen van ons doel. Leno begint nog maar net bij ons. Hij werkt goed en speelde ook goed in de voorbereiding, maar hij kan wachten tot zijn moment komt." Arsenal verloor door doelpunten van Raheem Sterling en Bernardo Silva en kende zodoende een valse start van het Premier League-seizoen.