Onana: ‘In het jaar onder Bosz wonnen we maar één uitwedstrijd in Europa’

André Onana wanhoopt niet na de teleurstellende seizoensstart van Ajax. De Amsterdammers hielden een punt over aan de seizoensouverture tegen Heracles Almelo (1-1). Vorige week dinsdag gaf Ajax een 0-2 voorsprong uit handen tegen Standard Luik (2-2) in de eerste onderlinge ontmoeting in de derde voorronde van de Champions League.

"In het jaar onder Peter Bosz wonnen we één uitwedstrijd in de Europa League. Eéntje!", doelt Onana in Het Parool op de 1-2 zege bij Panathinaikos in de groepsfase. "Maar we haalden wel de finale. We voelden ons sterk, waren in de ArenA onoverwinnelijk en we keken nooit achterom." Ajax krijgt dinsdag voor eigen publiek de kans om het karwei af te maken tegen Standard.

Onana brak twee jaar geleden door bij Ajax en is de onbetwist eerste keeper. Hij is een andere doelman dan toen, vertelt de Kameroener. "Ik was in mijn hoofd steeds maar bezig met de opbouw, met links en rechts een balletje meegeven, met positiespel. Ik dacht als een voetballer. Ik dacht dat dat van me werd gevraagd. Dat ging weleens fout."

In dienst van Ajax heeft Onana geleerd 'de wedstrijd te lezen'; hij denkt nu meer als een keeper, geeft hij aan. "Ik weet nu wanneer ik tempo moet maken, of even rustig aan moet doen. En ik weet wanneer het beter is om de bal naar voren te schieten. Ik denk niet: hoe moet ik goed spelen, maar: hoe kunnen we winnen."