‘Arrogantie’ bij Ajax en Feyenoord: ‘Lekker signaal aan je eigen spelers’

Komende week krijgen Ajax, Feyenoord en Vitesse de kans om zich te plaatsen voor de volgende voorronde in een Europees toernooi tegen respectievelijk Standard Luik, AS Trencín en FC Basel. Vooral Feyenoord en Vitesse lijken dit seizoen genoegen te moeten nemen met een seizoen zonder Europees voetbal. Hugo Borst baalt van de matige prestaties van Nederlandse clubs in Europa.

"AZ liet zich uitschakelen door een club uit Kazachstan (Kairat Almaty, red.), omdat het wél spelers lucratief verkocht, maar te zuinig was om op tijd fatsoenlijke vervangers te halen. Bij Feyenoord vonden ze het niet nodig om 24 uur eerder te gaan trainen op het veld van Trencín, een clubje met een begroting van twee miljoen. Lekker signaal aan je eigen spelers", stelt Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Borst vervolgt zijn teleurstelling in de Eredivisionisten met het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen Standard. De ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde in Luik een 0-2 voorsprong, volgens Borst op 'klassiek arrogante wijze': "Waarbij aangetekend dat de gedoemde Ten Hag in de rust verzuimde de gruwelijke disbalans te corrigeren met effectieve wissels."

"Je zou kunnen beweren dat de daaropvolgende wanprestaties van Ajax (1-1 tegen Heracles Almelo) en Feyenoord (2-0 nederlaag tegen het gepromoveerde De Graafschap) ideaal zijn om de boel op scherp te zetten voor dinsdag (return tegen Standard Luik) en donderdag (return tegen Trencín). Maar bij Ajax staat iedereen stijf van de zenuwen en bij Feyenoord heeft geen speler ook maar een vleugje zelfvertrouwen", constateert Borst.