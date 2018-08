Van der Gaag laat zoon debuteren: ‘Er is niet meer aan de hand’

NAC Breda ging op de eerste speeldag van de Eredivisie hard onderuit bij AZ. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag verloor in Alkmaar met 5-0 en is daardoor na één wedstrijd hekkensluiter. “Deze wedstrijd is een beetje de bevestiging van wat we in de voorbereiding hebben meegemaakt”, zegt de oefenmeester in gesprek met BN De Stem.

“Met kunst- en vliegwerk zijn we de eerste twintig minuten overeind gebleven. Daarna hebben we de doelpunten makkelijk weggegeven. We zijn op alle facetten afgetroefd. De stroeve voorbereiding is geen excuus. We hebben het niet voor elkaar gekregen er de eerste competitiewedstrijd te staan”, aldus Van der Gaag, die zoon Jordan in het AFAS Stadion liet debuteren. In gesprek met Omroep Brabant benadrukt hij dat er geen sprake is van een voorkeursbehandeling.

“Jordan is onderdeel van de ploeg. Hij heeft de hele voorbereiding meegemaakt. We vonden dat hij zijn debuut kon maken. Er is niet meer aan de hand, dat zou ook niet professioneel zijn”, stelt de oefenmeester, die na het duel in Alkmaar even niet trots was op zijn zoon. “Op dit moment niet. Ik ben nu vrij rustig, maar als je de eerste competitiewedstrijd met 5-0 verliest is dat een erg slecht resultaat.”

“Ik was trots en zeker blij. Mijn hartslag ging omhoog toen ik hoorde dat ik warm mocht lopen. Tijdens de warming-up heb ik veel nagedacht. Ik probeer altijd mee te voetballen. Als je de bal hebt, krijg je geen goal tegen”, vertelt Jordan van der Gaag aan Omroep Brabant. Hij weet dat hij de schijn tegen kan hebben als zoon van de trainer. “Daar kan ik weinig aan doen. Ik kan alleen mijn best doen, in het veld laten zien dat ik het waard ben en dat ik hier niet sta omdat mijn vader de coach is.”

“Dit is schandalig. Meer kan ik er niet over kwijt”, laat Mitchell Te Vrede er in gesprek met BN De Stem geen misverstand over bestaan over het spel van NAC tegen AZ. “Alle tekortkomingen worden blootgelegd, een leerzame wedstrijd; mooi allemaal al die clichépraat, maar ik had het liever anders gezien. Ik sta hier gewoon met de pest in mijn lijf. Ik baal hier echt van.”