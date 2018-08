Depay: ‘Bij PSV en Man United voelde ik me niet zó goed’

Memphis Depay heeft zich nooit beter gevoeld als voetballer, vertelt de aanvaller van Olympique Lyon na de 2-0 zege op Amiens SC van zaterdagmiddag. Vorige week sprak Depay de wens uit om naar een grotere club te gaan, maar hij voegde eraan toe gelukkig te zijn in Lyon. Na de overwinning in de seizoensouverture wordt Depay nog eens gevraagd naar die uitspraken.

"Ik heb niet gezegd dat Lyon geen grote club is", vertelde de Oranje-international, die met een prachtige vrije trap tot scoren kwam in de thuiswedstrijd. "Ik heb aangegeven dat iedere speler de droom moet hebben om voor de grootste clubs ter wereld te spelen. Voor mij is Lyon een van de grootste clubs in Frankrijk", citeert France Football.

Depay voelt zich uitstekend bij de start van het seizoen, geeft hij aan. "Ik ben blij dat ik goed in vorm ben. Ik heb me nooit zo goed gevoeld op het veld, ook niet bij Manchester United en PSV. Ik ben nu heel gelukkig. Niet alleen als voetballer, maar ook in mijn privéleven. De Champions League komt eraan en ik heb er zin in, net als iedereen in het team."

Het doelpunt van Depay betekende een kwartier voor tijd de eindstand. Wat betreft geruchten over een transfer is het rustig rondom de 24-jarige aanvaller; begin juni meldde RAI Sport dat hij akkoord was met AC Milan over een contract tot medio 2023, à 4,5 miljoen euro per jaar, maar sindsdien is daar weinig over geschreven. Afgelopen seizoen imponeerde Depay door namens zijn club 22 keer te scoren en 17 assists af te leveren.