VIDEO - PSG dankt blunderende doelman na comfortabele competitiestart

Paris Saint-Germain is het seizoen in de Ligue 1 gestart met een overwinning op SM Caen. Dankzij doelpunten van Neymar, Adrien Rabiot en Timothy Weah wonnen les Parisiens met 3-0. Brice Samba, doelman van SM Caen, speelde een negatieve hoofdrol in Parijs en hielp Paris Saint-Germain met twee blunders in het zadel.