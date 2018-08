Wijnaldum lacht om speculatie: ‘Misschien omdat ik twee jaar onder hem werkte’

De Engelse media hielden de afgelopen weken rekening met een vertrek van Georginio Wijnaldum bij Liverpool, maar de middenvelder stond zondag 'gewoon' in het basiselftal tegen West Ham United (4-0). De concurrentie is toegenomen op het middenveld van Liverpool, maar Wijnaldum is van plan om te blijven vechten voor zijn plek.

Aanvoerder Jordan Henderson, zomeraankoop Fabinho en Adam Lallana zaten zondag allemaal op de bank op Anfield. Wijnaldum bleef negentig minuten op het veld en maakte een goede indruk. Over een vertrek bij Liverpool wil de Oranje-international dan ook niet spreken; vorige maand werd hij door CNN Türk in verband gebracht met Fenerbahçe. "Dat was speculatie van de media. Ik moet erom lachen!", vertelt Wijnaldum aan Goal.

"Ik heb ook gelezen dat ik de club heb gevraagd om een vertrek, maar ik heb helemaal nooit met de club gesproken", benadrukt de geboren Rotterdammer, wiens contract bij Liverpool nog drie seizoenen doorloopt. "Mensen van buitenaf zien dat Liverpool spelers koopt, dus ze gaan ervan uit dat anderen gaan vertrekken. Maar Liverpool zal altijd goede spelers halen, ook als ze al goede spelers hebben. Dat is normaal voor een grote club als Liverpool."

"Dat ik naar Turkije zou gaan, was iets van de media. Misschien werd het gemeld omdat Phillip Cocu daar de trainer is en ik twee seizoenen met hem heb samengewerkt. Ik weet niet wie het verhaal de wereld in heeft geholpen, maar ik was het niet", geeft Wijnaldum aan. Vorig seizoen was hij een van de favoriete spelers van trainer Jürgen Klopp: alleen Roberto Firmino en Mohamed Salah kwamen vaker in actie. Nu heeft hij meer concurrentie, ook van zomeraanwinst Naby Keïta.

"Om eerlijk te zijn, denk ik niet zo", vertelt Wijnaldum, die zondag samen met Keïta op het middenveld stond. "Ik probeer altijd mijn best te doen, niet alleen als er spelers op de bank zitten die op jouw positie uit de voeten kunnen. Ik wil altijd spelen. Bij een club als Liverpool hoort concurrentie. Manchester City en Chelsea hebben dat ook, na de nieuwe aankopen die zij hebben gedaan. Dat er op elke positie concurrentie is, is goed voor Liverpool."