Mendy reageert via Twitter op kritiek van Guardiola op Twitter-gebruik

Benjamin Mendy speelde zondag een uitstekende wedstrijd voor Manchester City tegen Arsenal. De linksback, die vanwege blessureproblematiek pas voor de vijfde keer als basisspeler aantrad in de Premier League, gaf beide assists tijdens de 0-2 overwinning. Josep Guardiola is lyrisch over zijn pupil, maar ziet ook punten waarop Mendy zich kan verbeteren.

Guardiola is blij met 'de energie' die Mendy in zijn spel legt, maar zou graag zien dat de Fransman minder tijd op sociale media besteedt. Mendy is een fervent Twitteraar. "Mendy is Mendy. Soms wil je zijn nek omdraaien, soms besef je: wát een speler hebben we in huis. Hij geeft ons energie", vertelt Guardiola in de Engelse pers. "Hij kan nog wel veel dingen verbeteren. Hopelijk kunnen we hem duidelijk maken dat hij de sociale media een beetje moet vergeten."

Mendy reageerde, uiteraard via Twitter. "Oops", schreef hij, met een nerveus lachende emoji. "I will, I promise." Guardiola werd na de zege op Arsenal ook gevraagd naar de situatie van Raheem Sterling. De aanvaller, die de score opende in het Emirates Stadium, bereikte nog geen akkoord over een nieuw contract. Zijn salariseisen zouden een probleem vormen; zijn huidige contract loopt nog twee seizoenen door.

"Voor de duidelijkheid: ik ben geen technisch directeur en zelfs geen manager. Ik ben een trainer. Ik probeer de teamgeest goed te houden in de kleedkamer en ik probeer wedstrijden te winnen", maakt Guardiola duidelijk. "Wij zijn heel blij met Raheem en we hopen dat hij hier blijft. We gaan ervoor zorgen dat hij voelt dat we op hem rekenen. Want dat doen we."

Door de afwezigheid van spelers als Kevin De Bruyne en David Silva maakte Sterling meteen zijn entree in het basiselftal, na zijn deelname aan het WK. "Hij heeft maar een week meegetraind, maar we hadden hem vandaag (zondag, red.) nodig. Hij heeft een speciaal lichaamstype meegekregen van zijn vader en moeder: hij is klein gebouwd. Zulke jongen zijn er in een week al klaar voor."