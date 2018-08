Lof voor Van Dijk: ‘Hij is een monster en lijkt een beetje op Jaap Stam’

Liverpool startte het seizoen zondagmiddag met een overtuigende overwinning op West Ham United. De formatie van manager Jürgen Klopp versloeg the Hammers met 4-0, door treffers van Mohamed Salah, Sadio Mané (tweemaal) en Daniel Sturridge. Gary Neville noemt Liverpool als dé uitdager van Manchester City en is lovend over Virgil van Dijk.

“Ik vond Van Dijk een goede speler bij Southampton, maar dacht dat hij geen 84 miljoen euro waard was. Ik had ook niet gedacht dat hij zoveel invloed zou hebben op de defensie van Liverpool. Hij is een monster en lijkt een beetje op Jaap Stam. Het lijkt erop alsof hij mensen gewoon aan de kant kan gooien”, zegt Neville in de eerste aflevering van zijn podcast. Liverpool versterkte zich deze zomer behoorlijk.

The Reds haalden Alisson Becker, Fabinho, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri binnen. “Ik denk dat Manchester City zich vooral bedreigd voelt door Liverpool op dit moment. Vooral als het aankomt op het vertoonde spel, kan Liverpool zich met Manchester City meten”, vervolgt de oud-verdediger van Manchester United. Manchester City begon het seizoen met een 0-2 overwinning op Arsenal.

“Op basis van de voorbereiding heeft niemand het gevoel dat Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal of Chelsea het Manchester City lastig kan maken. Die ploegen zullen zich eerst moeten laten zien om de aandacht van Manchester City te krijgen”, besluit Neville. Van Dijk zegt op de officiële website van Liverpool dat de ploeg zich niet laat afleiden door de geluiden in de media. "We hebben in de media gezien dat we worden bestempeld als de nieuwe kampioen, maar daar kijken we niet naar."

"We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en willen het goed doen. Het is een doel om grote dingen te bereiken, dus we moeten overal klaar voor zijn", stelt de verdediger. "We zijn heel goed voorbereid, dat was in dewedstrijd tegen West Ham United wel te zien. Het is belangrijk dat we niet teveel naar andere teams kijken. We moeten zelf iedere week klaar zijn voor de tegenstander die we treffen."