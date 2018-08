Allardyce fileert debuterende Emery: ‘Dit is de schuld van de manager’

Sam Allardyce legt de schuld van de nederlaag van Arsenal tegen Manchester City bij trainer Unai Emery. De opvolger van Arsène Wenger debuteerde in de Premier League en koos volgens Allardyce de verkeerde tactiek. Het opbouwen van achteruit werkt contraproductief tegen een ploeg als Manchester City, vindt de clubloze manager.

Arsenal leek erop gebrand om aanvallen vanuit de verdediging op te zetten en speelde Manchester City daarmee in de kaart, stelt Allardyce. Een dieptepunt was er halverwege de eerste helft bijna via Petr Cech, die bij een 0-1 stand maar net naast zijn eigen doel schoot. "Dit is de schuld van de manager. Het is zijn schuld", zegt Allardyce bij talkSPORT over de nederlaag. "Je moet niet op zo'n manier spelen tegen Manchester City en dat moet je ook niet vragen van je ploeg."

"Wat doet Manchester City constant? Druk zetten, druk zetten en nog eens druk zetten. Dus waarom probeer je op te bouwen? Zelfs het publiek van Arsenal juichte toen er eindelijk een bal richting de helft van de tegenstander werd geschoten", merkt de voormalig bondscoach van Engeland op. "Je kunt deze manier van voetballen niet forceren als de enige juiste manier om in dit land te voetballen."

Engeland raakt volgens Allardyce 'geobsedeerd' door de 'domme manier' van voetballen. "Het opbouwen van achteruit, de centrumverdedigers uit elkaar halen en op de grenzen van het zestienmetergebied opstellen, en van daar verder … Het slaat helemaal nergens op om altijd zo te spelen", verzucht hij. Dat Manchester City ook zo voetbalt, kan hij iets beter begrijpen. "Als je er het beste in bent, kun je dat doen."