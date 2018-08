‘Dan zie ik dat enorme spandoek en dan word je bijna emotioneel’

Hidde Jurjus keerde deze zomer terug bij De Graafschap, dat de 24-jarige sluitpost dit seizoen huurt van PSV. De Superboeren kenden een uitstekende start van het Eredivisie-seizoen, door zondagmiddag met 2-0 van Feyenoord te winnen. Zijn terugkeer op De Vijverberg zorgde voor kippenvel bij Jurjus, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

“Man, man, je ligt de avond voor de wedstrijd in bed een beetje na te denken over wat zo'n wedstrijd tegen Feyenoord gaat brengen. Maar dit is wel meer dan waar ik op hoopte”, zegt Jurjus, die nog de nodige mensen kent bij De Graafschap. “Dan kom ik hier weer het veld op, zie ik dat enorme spandoek met de tekst Daor bunt wij weer en dan word je bijna emotioneel. Ik heb natuurlijk ook een lastig jaar bij Roda JC achter de rug.”

“Het was hier echt een beetje thuiskomen. Een echte club waar naar mensen wordt omgekeken”, vervolgt de van PSV gehuurde sluitpost. Hij laat zich lovend uit over trainer Henk de Jong. “We hebben veel nieuwe spelers maar ook veel jonge gasten die de plaggen eruit lopen. Het helpt ook met een trainer als Henk de Jong, die begrijpt wat er nodig is om van al die nieuwe gasten een eenheid te maken.”

“De een heeft een schouderklopje nodig, de ander een schop onder zijn achterste. Hij weet precies hoe hij dit elftal moest klaarmaken voor Feyenoord”, aldus Jurjus, die na de overwinning spreekt van ‘bonuspunten’. “Maar we zullen ze hard nodig hebben. Toch is het verdiend. We hadden vandaag een fantastisch team en ik heb er weer hartstikke veel zin in bij deze club. Ik ben weer echt een De Graafschap-speler.”