‘Schrijnend gebrek aan kwaliteit’ bij Feyenoord: ‘Jordy Clasie zwemt’

Feyenoord beleefde zondag een 'catastrofale dag', oordeelt Kees Jansma bij Studio Voetbal. De Rotterdammers begonnen het seizoen in de Eredivisie met een 2-0 nederlaag bij promovendus De Graafschap. De gasten van het praatprogramma oordelen hard over het zwakke optreden en het gebrek aan kwaliteit in de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

"Dit is heel erg en ettert door. Een rampzalige start van het seizoen. Er is een schrijnend gebrek aan kwaliteit", stelt Jansma, die wordt aangevuld door Arno Vermeulen. Het vertrek van Karim El Ahmadi is het grootste verlies voor Feyenoord, denkt Vermeulen. De Marokkaans international wordt vervangen door Jordy Clasie. "Maar die draait voor geen meter", vindt Vermeulen. Tafelgenoot Evgeniy Levchenko is het daarmee eens.

"Clasie en Robin van Persie zijn grote mannen. Zij moeten de club op sleeptouw nemen, maar Clasie sjokt een beetje op het middenveld", merkt de veertigjarige oud-voetballer op. "Hij zwemt op het middenveld, vind ik. Hij komt niet aan de bal. Drie jaar weinig gevoetbald en je ziet dat hij fysiek niet in orde is. Hij mist ritme. Hij moet veel belangrijker worden voor Feyenoord", concludeert Levchenko.

Feyenoord kwam op De Vijverberg op achterstand door een doelpunt van Fabian Serrarens. Vervolgens was Clasie met een snoeihard afstandsschot dicht bij de gelijkmaker, een actie die wordt geroemd door Levchenko, maar de Rotterdammers oogden grote delen van de wedstrijd aanvallend onmachtig. Er kwamen wel grote kansen voor Jean-Paul Boëtius en Luis Sinisterra op de gelijkmaker, voordat Stef Nijland er in blessuretijd 2-0 van maakte.