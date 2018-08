Perez ‘verliefd’ op De Ligt: ‘Ik vind hem echt zo'n heerlijke voetballer’

Ajax begon het seizoen in de Eredivisie zaterdagavond met een 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo. Matthijs de Ligt voorkwam twee minuten voor tijd nog dat de Almeloërs eventueel met drie punten uit Amsterdam zouden vertrekken. Kenneth Perez laat zich tegenover FOX Sports bijzonder lovend uit over de negentienjarige verdediger.

“Ik ben verliefd op De Ligt. Echt, als ik zit te kijken... Hij is net negentien geworden en aanvoerder. Ik vind hem echt zo'n heerlijke voetballer. Buitenlandse clubs die in Nederland willen shoppen, komen heel snel bij hem uit. Hij is fysiek sterk, mentaal weerbaar en gaat erin als een beer. En hij is ook nog slim. Ik ben helemaal gek op De Ligt”, zegt Perez, die bijval krijgt van Gertjan Verbeek.

Hij vindt dat De Ligt zich de laatste tijd uitstekend ontwikkeld heeft. “Je ziet dat hij het afgelopen anderhalf jaar ongelooflijk aan kracht heeft gewonnen. Hij is veel wendbaarder dan hij was”, concludeert Verbeek. De aanvoerder van de Amsterdammers liet voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heracles Almelo al weten dat de druk hoger is door de activiteiten van Ajax op de transfermarkt.

“Het is lang geleden dat Ajax kampioen is geworden. Dat die verwachtingen heel hoog zijn, is niet erg. Daar moet je mee om zien te gaan. Het is ook niet anders dan anders. Die druk is hier altijd aanwezig. Dit seizoen niet meer dan anders”, sprak De Ligt tegenover het Algemeen Dagblad. “We moeten laten zien dat we echt heel graag kampioen willen worden. Dat is belangrijk. Ik ga niet zeggen dat wij de gedoodverfde kampioen zijn.”