‘Totempaal’ van achttien jaar maakt indruk in Eredivisie: ‘Redding van het jaar’

Kjell Scherpen is voorlopig de meest geliefde tiener van Emmen en omstreken. Met een aantal uitstekende reddingen had de achttienjarige doelman een groot aandeel in de eerste Eredivisie-overwinning voor FC Emmen, op bezoek bij ADO Den Haag (1-2). Met zijn lengte, twee meter en vier centimeter, zijn bijna alle hoge ballen een prooi voor Scherpen.

“Die hoge ballen kon ik lekker plukken ja, Dat gaf een goed gevoel”, vertelt Scherpen in De Telegraaf. Hij stond voorafgaand aan zijn Eredivisie-debuut niet te shaken. “Er was wat gezonde spanning, maar ik stond niet te trillen op mijn benen”, verzekerde de doelman, die voorlopig eerste doelman boven Dennis Telgenkamp is. Laatstgenoemde raakte in de voorbereiding geblesseerd en nu heeft Scherpen zijn kans gepakt.

“Dennis raakte in de voorbereiding al snel geblesseerd. Toen heb ik mezelf voorgenomen dat ik vol voor die eerste plek wilde gaan. Daar heb ik alles aan gedaan, het in oefenwedstrijden laten zien. Ik heb het de trainer heel lastig gemaakt en uiteindelijk heeft hij voor mij gekozen”, verklaart Scherpen.

Anco Jansen is onder de indruk van de kwaliteiten van de tiener. “We kregen het nog moeilijk", vertelde de aanvoerder tegen FOX Sports. “Gelukkig hebben we een achttienjarige totempaal in het doel staan.” Eén redding blijft Jansen nog heel goed bij. "Die vrije trap, dat is nu al de redding van het jaar. Hartstikke mooi voor zo'n jongen. Het is gewoon een heel goede keeper.”

Glenn Bijl, de maker van de openingstreffer, begint er langzamerhand gewend aan te raken. “We hebben hem op de training natuurlijk ook bezig gezien. Katachtige reddingen zitten er ook bij”, erkende de middenvelder in De Telegraaf.