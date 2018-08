‘Talent van buitencategorie’: ‘Ik ben geen persoon die heel raar gaat denken’

Myron Boadu maakte zondagmiddag in het duel met NAC Breda (5-0) zijn eerste Eredivisie-treffer namens AZ, waarmee hij met 17 jaar en 210 dagen de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis is. In gesprek met De Telegraaf verzekert de jonge spits dat zijn eerste doelpunt weinig zal veranderen aan zijn houding.

“Ik ben sowieso geen persoon die opeens heel raar gaat denken, of zo. Het doet me wel wat dat veel mensen mij zien als het grote talent van AZ, maar ik probeer rustig te blijven en mijn ding te doen. Ik ervaar al die complimenten niet als druk. Het geeft me juist een goed gevoel. En energie”, zegt Boadu, die stelt dat zijn ouders, broer en zus altijd kritisch op hem zijn. “Dat houdt me wel scherp.”

“Dan zeggen ze waar het beter kan en ga ik daaraan werken. Soms pakken ze me echt aan. Daar hou ik wel van. Mijn vader en broer hebben zelf ook gevoetbald en hebben er verstand van. Natuurlijk ben ik het niet altijd overal mee eens, maar dan leg ik uit hoe ik het zie. Ook daar leer je van”, vervolgt de spits. Hij benadrukt dat hij zodoende door genoeg mensen met zijn benen op de grond wordt gehouden.

“Het mooie was dat de trainer vooraf tegen me zei dat hij voelde dat ik zou gaan scoren. Dat gaf me vertrouwen”, aldus Boadu. Trainer John van den Brom laat zich lovend uit over zijn pupil. “Ik heb met veel talenten gewerkt en hij is buitencategorie. Maar we moeten niet te veel druk op hem leggen, dat vind ik helemaal niet nodig. Hij is pas zeventien jaar en moet het allemaal nog laten zien. Die tijd krijgt hij bij ons.”