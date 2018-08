De Jong: ‘Hij kent niemand van de tegenstander joh, een cultfiguur’

Fabian Serrarens beleefde zondagmiddag een droomdebuut in de Eredivisie. De spits leidde De Graafschap met een openingsdoelpunt naar een verrassende zege op Feyenoord (2-0). Dik een jaar geleden stond Serrarens nog bij Telstar onder contract, om vervolgens enkele maanden geleden in de Jupiler League Play-Offs vier duels op rij te scoren en De Graafschap naar de Eredivisie te loodsen. Hij weet dat hij op 27-jarige leeftijd een laatbloeier is.

“Ik had anderhalf jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik nu tegen clubs als Feyenoord zou voetballen. Laat staan dat ik zou scoren”, vertelt Serrarens in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Een geweldig scenario. Niemand had verwacht dat wij van Feyenoord zouden winnen. Stiekem heb ik er wel van gedroomd. Toevallig heb ik afgelopen week nog tegen een goede vriend gezegd dat ik ging scoren tegen Feyenoord.”

Serrarens maakte Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden het leven zuur. De Braziliaan moest zelfs met twee gele kaarten voortijdig inrukken. “Ik maakte me breed, waardoor hij een overtreding maakte. Na de eerste keer dacht ik dat hij me wel door had. Maar daarna ging hij nog een keer in de fout, niet zo’n slimme actie”, stelt de Amsterdammer.

Henk de Jong verzekert dat Serrarens een bijzonder geval is. “Hij kent niemand van de tegenstander, joh. Hij leest boeken en rijdt wat op zijn motor. Een cultfiguur”, verklaarde de trainer van De Graafschap in gesprek met de NOS. “Daar moet je goed op passen. Maandag moet ik hem altijd wakker maken. In het begin van de week doet hij rustig aan. Maar hij is een fantastische gast in de groep.”