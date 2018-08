Van Hanegem: ‘Wat doen die gasten doordeweeks op het veld?’

Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord al jaren tekortschiet in zijn voetbal. De oud-voetballer is er nog steeds niet achter hoe de club toch landskampioen is geworden, ‘als je de huidige ellende ziet’. “Zelfs de boel een beetje fatsoenlijk organiseren, met bal en zonder bal, dat lukte het huidige Feyenoord niet tegen De Graafschap en AS Trencín”, verzucht Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Iedereen die ook maar een beetje gevoetbald heeft, weet dat het middenveld het hart van je elftal is. Nou, bij Feyenoord gebeurde daar twee keer helemaal niks. Het lag telkens helemaal open voor de tegenstander”, analyseert Van Hanegem het debacle van Feyenoord, zondag tegen De Graafschap. “Er zijn nu ongetwijfeld weer mensen die zeggen: Willem zit weer te zaniken en negatief te doen over zijn club, lekkere Feyenoorder is dat.”

“Maar ik zal het nog een keer uitleggen: het is juist omdát het me aan het hart gaat, dat ik zeg wat ik zie. Ik zit me op zo'n zondagmiddag gewoon op te vreten en te denken: wat doen die gasten doordeweeks op het veld? Ik zou dat zo graag een keer zien, maar je mag tegenwoordig helemaal geen training meer bekijken. Ik denk dat ik ook snap waarom.” Van Hanegem zou dolgraag willen zien dat er een idee achter zit als hij Feyenoord zit spelen. “Simpele dingen moeten toch goed kunnen gaan”, vraagt hij zich openlijk af.

Van Hanegem gaf onlangs al aan dat Ajax de absolute favoriet voor de landstitel is. Toch is hij ook onder indruk van PSV. “Hoe die spelers met elkaar omgaan en met elkaar bezig zijn, daar zie je wél het trainingswerk van doordeweeks aan af. En ze hebben die kleine Hirving Lozano. Die heeft iets extra's, waardoor de rest bereid is nóg een stapje meer te doen. Ik dicht Ajax nog steeds de meeste kwaliteit toe, maar het wordt echt een strijd om de titel met PSV.”