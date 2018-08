‘PSV en AZ ronden vandaag deal van anderhalf à twee miljoen euro af’

Albert Gudmundsson maakt de overstap van PSV naar AZ, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige aanvaller wordt maandag medisch gekeurd in Noord-Holland en gaat de Eindhovenaren anderhalf à twee miljoen euro opleveren. De IJslander maakte indruk in het elftal van Jong PSV, maar wist niet in de hoofdmacht door te breken.

PSV wilde meewerken aan een vertrek van Gudmundsson, omdat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen. Door de naderende transfer ontvangt de Eindhovense club toch een bedrag voor de speler die in 2015 werd overgenomen van SC Heerenveen. In totaal speelde Gudmundsson negen Eredivisie-duels voor PSV.

Gudmundsson was afgelopen seizoen goed voor negen treffers en acht assists in vijftien duels voor Jong PSV. Hij werd echter nauwelijks gebruikt door de inmiddels vertrokken trainer Phillip Cocu. Onder Mark van Bommel zijn de kansen op speeltijd in het hoogste keurkorps evenmin groot, daar hij op dit moment Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Donyell Malen en Gastón Pereiro voor zich moet dulden.

Volgens De Telegraaf zijn er bij PSV nog meer mutaties te verwachten binnen de huidige selectie. Het geïnteresseerde Besiktas heeft afgelopen week wat betreft Nicolas Isimat-Mirin nog niet doorgepakt en moet mogelijk eerst nog schoon schip maken binnen de eigen spelersgroep. PSV is van zins om pas in de laatste week van augustus te beslissen of jonge spelers als bijvoorbeeld Armando Obispo verhuurd worden.