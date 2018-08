Dembélé schiet Barcelona schitterend naar eerste prijs

Barcelona heeft de eerste prijs van het seizoen in de wacht gesleept. Het team van Ernesto Valverde zegevierde over Sevilla in het kader van de Spaanse Super Cup, die dit jaar niet over twee wedstrijden wordt afgewerkt. Het duel in Tanger werd met 2-1 gewonnen, mede dankzij een heerlijk doelpunt van Ousmane Dembélé. Niet Jasper Cillessen maar Marc-André ter Stegen verdedigde het doel van Barcelona.

Na een traag begin van beide kanten nam Sevilla na negen minuten spelen de leiding. Balverlies van Sergio Busquets leidde een tegenaanval van de Zuid-Spanjaarden in, waarbij Luis Muriel het centrale verdedigingsduo van Barcelona bezighield en de bal uiteindelijk bij Pablo Sarabia bezorgde. De buitenspeler schoot het leer met effect achter Marc-André ter Stegen. De video-arbiter wees uit dat Sarabia niet buitenspel stond toen hij de bal kreeg.

Naarmate de eerste helft verstreek, begon Barcelona het spel domineren, maar Sevilla bood goed tegenstand. Het team van Pablo Machin stond met een vijfmans defensie goed gepositioneerd, waardoor Barcelona het vooral via de zijkanten moest proberen, en was bovendien gevaarlijk in de tegenaanval. Vijf minuten voor rust nivelleerde het team van Valverde de tussenstand: een vrije trap van Lionel Messi ging tegen de paal, tegen Tomas Vaclik en opnieuw tegen de paal, waarna Piqué de rebound benutte.

In de tweede helft trok Barcelona het duel in Tanger naar zich toe. Valverde bracht Ivan Rakitic in de pauze binnen de lijnen en liet ook Philippe Coutinho snel zijn entree maken. Het duel ging echter op en neer en Barcelona kwam heel goed weg toen een kopbal van Franco Vazquez op het aluminium belandde. De Catalanen rechtten in de laatste twintig minuten de rug en namen in de 78e minuut opnieuw de leiding. Dembélé ontving de bal van Messi en schoot het leer snoeihard via de onderkant van de lat binnen. In de negentigste minuut vervulde Ter Stegen een hoofdrol: hij veroorzaakte een strafschop, maar keerde de inzet van Wissam Ben Yedder.