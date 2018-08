Nederlanders zijn goud waard voor Besiktas bij seizoensopener

In navolging van titelconcurrenten Galatasaray en Fenerbahçe heeft ook Besiktas geen fout gemaakt in de eerste speelronde van de Turkse Süper Lig. Het elftal van trainer Senol Günes won zondagavond op eigen veld door doelpunten van Pepe en Ryan Babel nipt van Akhisarspor: 2-1.

Voor Besiktas betekende het na drie Europese duels alweer zijn vierde officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. Akhisarspor verraste vorig weekend door na strafschoppen ten koste van Galatasaray beslag te leggen op de Turkse Super Cup en de ploeg bewees ook in het Vodafone Park een geduchte opponent te zijn. Toch wist Besiktas zich in de slotfase van de eerste helft een ruime voorsprong te verschaffen.

De openingstreffer kwam na 39 minuten voetballen van het hoofd van Pepe. De Portugese verdediger kopte in de verre hoek raak na een voorzet vanaf de linkerkant van Oguzhan Özyakup. Besiktas pakte vervolgens meteen door: Jeremain Lens werd op rechts weggestoken door Gökhan Gönül, waarna hij in het strafschopgebied van Akhisarspor oog had voor Babel. Voor de voormalig Ajacied was het daarna van dichtbij een koud kunstje om te scoren.

Akhisarspor, waar Ömer Bayram basisspeler was en Elvis Manu direct na de onderbreking als invaller de gelederen kwam versterken, tekende al vroeg in de tweede helft voor de aansluitingstreffer, al kreeg het daarbij wel de hulp van Necip Uysal. De verdediger van Besiktas lanceerde met een foutieve pass Jevhen Seleznjov, waarna de Oekraïner alleen op Tolga Zengin af kon. Oog in oog met de doelman faalde hij vervolgens niet. Babel had vlak daarna de voordelige marge van twee weer in ere kunnen herstellen voor Besiktas, maar zijn kopbal trof het aluminium. Daardoor bleef het lang spannend in Istanbul, maar uiteindelijk wist het elftal van Günes de zege toch uit het vuur te slepen.