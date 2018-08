Hattrickheld Lewandowski grote man bij nieuwe Supercup-winst

Bayern München heeft zich zondagavond verzekerd van zijn derde Supercup op rij. In de Commerzbank-Arena werd met overtuigende cijfers afgerekend van Eintracht Frankfurt, dat aan het einde van het afgelopen seizoen de bekerfinale nog won van der Rekordmeister. De ploeg van trainer Niko Kovac, die zijn oude werkgever trof, kende nu echter geen genade en was met 0-5 te sterk voor die Adler.

Met Arjen Robben in de basis bij Bayern en Jonathan de Guzman en Jetro Willems die namens Eintracht aan de aftrap begonnen was de Nederlandse inbreng fors. Reden tot juichen verging de twee laatstgenoemden echter al snel, want Robert Lewandowski deed Eintracht in de eerste helft nog flink pijn. De Pool stond na 21 minuten spelen op de goede plek om een voorzet van Joshua Kimmich tot doelpunt te promoveren en vijf minuten later kopte de spits een corner van Robben achter Frederik Ronnow.

In het begin van de tweede helft stond de doelman nog een treffer van Robben in de weg, maar even later moest Ronnow toch toestaan hoe Lewandowski ook voor zijn derde van de avond tekende. Thomas Müller vond zijn ploeggenoot met een steekbal op de rand van de zestien, waarna de goaltjesdief zijn directe tegenstander van zich af schudde en af kon ronden. Vlak na die treffer werd Robben naar de kant gehaald voor Kingsley Coman en de Fransman liet zich meteen gelden.

David Alaba kwam op links door en wist een voorzet voor de goal van Eintracht langs te slingeren, waarna Coman al vallend voor de vierde Bayern-treffer van de avond kon tekenen. In de slotfase bracht Kovac met Leon Goretzka en Sandro Wagner nog vers bloed binnen de lijnen, maar Bayern moest door die wissels na een blessure bij Alaba wel met tien man verder. Dit weerhield de regerend landskampioen er echter niet van om via Thiago Alcántara nog verder uit te lopen.