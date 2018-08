Dost komt enorme misser te boven en houdt na rust huis

Sporting Portugal is met een overwinning begonnen aan het nieuwe seizoen in de Portugese competitie. Het elftal van trainer José Peseiro won zondagavond met pijn en moeite op bezoek bij Moreinese: 1-3. Bas Dost vervulde een hoofdrol: de Nederlandse spits hielp in de eerste helft een reuzenkans om zeep, maar groeide na rust met twee treffers uiteindelijk toch nog uit tot matchwinner.

Sporting kende een bijzonder hectische transferzomer, nadat de spelersgroep aan het einde van vorig seizoen tijdens een training werd aangevallen door een groep hooligans. Vasten waarden als Rui Patricío, Gelson Martins en William Carvalho zochten hun heil elders, terwijl het bestuur Sinisa Mihajlovic aanstelde als opvolger van trainer Jorge Jesus en vervolgens binnen twee weken weer verving door José Peseiro. Op bezoek bij Moreinese beleefden o Leões

De thuisploeg begon sterk en nam al na zes minuten voetballen brutaal de leiding. Heriberto Tavares werd na een voorzet vanaf de rechterflank bij de tweede paal over het hoofd gezien door de defensie van Sporting, waarna de Portugees jeugdinternational van dichtbij eenvoudig kon scoren. Bruno Fernandes bracht niet veel later echter alweer de gelijkmaker op het bord, waarna Dost na 25 minuten voetballen een uitgelezen mogelijkheid kreeg om Sporting aan een voorsprong te helpen. De spits had de bal voor het inkoppen na een voorzet vanaf links, een doelpunt bleef op miraculeuze wijze uit.

Moreinese hield Sporting vorig seizoen op eigen veld op een 1-1 gelijkspel en de ploeg toonde zich opnieuw uiterst stug. Het bezoek had het lastig, maar trok de wedstrijd in het laatste kwartier toch nog naar zich toe. Invaller Jovane Cabral werd in het strafschopgebied van Moreinese onderuit geschoffeld door Heriberto Tavares, waarna Dost mocht aanleggen voor een strafschop. De Nederlander maakte geen fout vanaf elf meter en bracht Sporting zo aan de leiding. Het team van José Peseiro hield daarna stand en liep via opnieuw Dost zelfs nog uit naar een ruimere zege. De spits trof in blessuretijd doel met een heerlijke stift.