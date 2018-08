‘Volgens mij doet Ten Hag het gewoon om spelers tevreden te houden’

Ajax speelde zaterdagavond tegen Heracles Almelo zijn eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen en trainer Erik ten Hag liet, met het oog op de Champions League-return tegen Standard Luik van dinsdag, Frenkie de Jong, Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar uit de basis. De wedstrijd tegen de Twentenaren eindigde vervolgens in een 1-1 gelijkspel, waardoor Ajax meteen al een achterstand heeft op regerend landskampioen PSV. Gertjan Verbeek is van mening dat Ten Hag het zichzelf onnodig moeilijk heeft gemaakt.

“Volgens mij is het belangrijk dat je kiest voor een vaste kern en daarin automatismen creëert. Daar heb je het hele seizoen voordeel van”, legt de oud-trainer van onder meer FC Twente uit bij FOX Sports. “Ben je in de winning mood, dan is er energie, hebben de spelers lol... Nu krijg je weer gezeur over waarom je mensen wisselt.”

Verbeek vindt het opvallend dat Ten Hag aan het begin van een nieuwe voetbaljaargang al denkt aan eventuele belangrijkere wedstrijden: “Het is toch te gek voor woorden dat je nu al rekening moet houden met vermoeidheid? We zijn in augustus, zijn net begonnen. Dan ben je toch niet vermoeid? Het zijn allemaal jonge kerels. Twee of drie wedstrijden in de week moet je dan toch kunnen spelen?”

De analyticus had het logischer gevonden als Ten Hag na een tiental wedstrijden was gaan rouleren, maar vermoedt dat er meer achter de beslissing van de trainer zit: “Volgens mij doet Ten Hag het gewoon om spelers tevreden te houden. Maar het gaat om het resultaat.” Ajax ontvangt Standard dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA en heeft na het 2-2 gelijkspel in België genoeg aan een overwinning of remise met weinig doelpunten om door te stoten naar de volgende voorronde van de Champions League.