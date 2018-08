Nieuwkomer steelt de show bij Liverpool: ‘Hij is een speler van topkwaliteit’

Liverpool kende zondagmiddag een succesvolle seizoensouverture in de Premier League. Op het eigen Anfield werd West Ham United door doelpunten van Mohamed Salah, Sadio Mané (twee) en Daniel Sturridge naar de slachtbank geleid (4-0). Naby Keïta belandde niet op het scorebord, maar kon na afloop van het duel toch rekenen op de complimenten.

De deze zomer van RB Leipzig overgekomen middenvelder blonk uit en stond met een fraaie actie aan de basis van de openingstreffer van Salah. "Je kunt zien dat Keïta een goede speler is en hij gaat alleen nog maar beter worden", verzekert teamgenoot James Milner in gesprek met Sky Sports. "Je kunt je alleen maar voorstellen hoe goed hij gaat worden, want het is nooit eenvoudig om als nieuwkomer in een elftal te belanden. Hij is een speler van topkwaliteit."

Behalve Keïta werden ook Fabinho, Alisson Becker en Xherdan Shaqiri deze zomer toegevoegd aan de selectie van Liverpool. In totaal kostte het viertal the Reds ruim 180 miljoen euro. "Er is nu meer concurrentie binnen de ploeg en dat wil je graag hebben", vervolgt Milner. "Er is een bepaald verwachtingspatroon en iedereen wil natuurlijk goed aan het nieuwe seizoen beginnen. Vorig seizoen hebben we natuurlijk een lang jaar gehad en vervolgens hebben de WK-gangers ook nog eens een korte rustperiode gehad. Ik weet hoe lastig het is."

Manager Jürgen Klopp is te spreken over het spel van zijn elftal. "We speelden zo goed mogelijk en hebben de lijn die was ingezet tijdens de voorbereiding doorgetrokken. Het was goed. Niet verrassend goed, maar het was beter dan dat ik verwachtte", zegt de Duitser in gesprek met de BBC. Klopp kondigt aan komend seizoen flink te gaan rouleren. "Het is onderdeel van de toekomst van het voetbal. We hebben er bovendien de kwaliteiten voor. Ik heb de ploeg verteld dat één of twee spelers teleurgesteld zouden kunnen raken, maar dat zal veranderen als ze presteren."