Man City legt armzalig Arsenal met speels gemak over de knie

Manchester City is op zeer overtuigende wijze begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De titelverdediger besliste het uitduel met Arsenal zondag dankzij doelpunten van Raheem Sterling en Bernardo Silva met speels gemak in zijn voordeel: 0-2. De formatie van manager Josep Guardiola domineerde nagenoeg de gehele wedstrijd en zag de zege eigenlijk nimmer in gevaar komen.

Guardiola kon het zich veroorloven om vaste waarden als Kevin De Bruyne en Vincent Kompany buiten zijn basiself te laten. Manchester City was oppermachtig in het Emirates Stadium en stuurde Arsenal met name in de eerste helft van het kastje naar de muur. De openingstreffer kwam na veertien minuten voetballen van de voet van Sterling. De Engels international trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en produceerde vervolgens een uithaal die Petr Cech te machtig was.

Héctor Bellerín dwong Ederson Moraes vlak na de 0-1 tot een redding, maar verder had Arsenal weinig in de melk te brokkelen. Manchester City speelde sterk en kwam in de eerste helft tot enkele zeer goede mogelijkheden. Zo miste Aymeric Laporte van dichtbij een opgelegde kans nadat een vrije trap van Riyad Mahrez slecht was verwerkt door Cech en schoot diezelfde Mahrez op slag van rust zelf voorlangs na een knappe individuele actie. Daarnaast kwam Arsenal goed weg toen Cech bijna in eigen doel schoot.

In de tweede helft kende Arsenal even een opleving. Invaller Alexandre Lacazette nam het doel van Ederson onder vuur met een schot van afstand, maar echt in de problemen werd de doelman niet gebracht. Manchester City werd nauwelijks aan het wankelen gebracht en gooide de wedstrijd na ruim een uur voetballen uiteindelijk vroegtijdig op slot. De sterk spelende Benjamin Mendy trok de bal terug tot aan Bernardo Silva, die vervolgens vanaf een meter of twaalf met een harde uithaal afrondde.

Vlak daarvoor had Sergio Agüero de voordelige marge voor the Citizens overigens al kunnen verdubbelen, maar de Argentijnse spits zag de meegelopen De Bruyne over het hoofd en faalde vervolgens zelf oog in oog met Cech. Aan de overzijde werd een doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang in de slotfase nog vanwege buitenspel afgekeurd en schoot Lacazette hoog over, waarna het duel voor Arsenal als een nachtkaars uitging. Unai Emery kende zo een zeer teleurstellend debuut als hoofdcoach van the Gunners.