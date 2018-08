Sterk AZ rekent al in eerste helft af met NAC Breda en grijpt koppositie

AZ is het seizoen in de Eredivisie op goede wijze gestart. De Alkmaarders waren in eigen stadion met 5-0 te sterk voor NAC Breda, door doelpunten van Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Björn Johnsen. AZ bereikte in de eerste helft al een marge van drie, breidde de stand in het laatste kwartier uit en grijpt zo de koppositie in de Eredivisie.

Bij AZ kreeg Boadu nog de voorkeur in de punt van de aanval boven Björn Johnsen en Fred Friday. De Alkmaarders begonnen in eigen stadion sterk aan de wedstrijd tegen NAC Breda, waardoor het in de beginfase praktisch eenrichtingsverkeer was richting het doel van Mark Birighitti. Fredrik Midtsjo, Boadu, Thomas Ouwejan, Oussama Idrissi en Hatzidiakos kregen mogelijkheden voordat Svensson de score opende.

AZ viert de derde treffer, die gemaakt werd door Myron Boadu.

De vleugelverdediger ving een afgeslagen voorzet van Koopmeiners op, dribbelde het strafschopgebied in en schoot raak: 1-0. Vier minuten later was het andermaal raak. Svensson bediende Idrissi in het strafschopgebied, waarna de aanvaller gestuit leek te worden. De bal kwam echter voor de voeten van Hatzidiakos terecht, die van dichtbij de tweede Alkmaarse treffer tegen de touwen schoot. Op slag van rust kwam AZ ook nog op 3-0.

Birighitti nam teveel tijd met de bal aan de voet, waardoor Boadu het leer in het doel kon glijden. Met 17 jaar en 210 dagen is de spits nu de jongste doelpuntenmaker in de Eredivisie in de clubgeschiedenis van AZ. Na rust ging de ploeg van trainer John van den Brom verder waar het in de eerste helft gebleven was, waardoor Birighitti reddend moest optreden na pogingen van Idrissi en Seuntjens. Aan de andere kant maakte Ron Vlaar bijna een eigen doelpunt, terwijl ook invaller Luka Ilic dicht bij een treffer voor NAC was.

Een kwartier voor tijd breidde AZ nog de score uit. Een schot van Koopmeiners werd door Arno Verschueren van richting veranderd, waardoor Birighitti kansloos was. Vijf minuten voor tijd wist ook invaller Johnsen nog te scoren. De spits, die deze zomer overgenomen werd van ADO Den Haag, kopte een voorzet van Ouwejan tegen de touwen en bepaalde de eindstand op 5-0. Voor AZ wacht nu volgende week zondag de uitwedstrijd tegen FC Emmen.