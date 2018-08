Valencia haalt aanvalspartner Batshuayi weg bij Atlético Madrid

Kevin Gameiro gaat zijn loopbaan voortzetten bij Valencia. De Spaanse club laat zondagmiddag via de officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met Atlético Madrid over een overgang van de Franse spits naar de sinaasappelstad. Gameiro zal een meerderjarig contract onderteken en heeft naar verluidt minimaal 16,5 miljoen euro gekost.

Met het binnen hengelen van de 31-jarige Gameiro heeft Valencia zijn zesde zomeraanwinst binnen. Eerder ging de club van van trainer Marcelino al in zee met Mouctar Diakhaby, Cristiano Piccini, Daniel Wass, Uros Racic en Michy Batshuayi. Daarnaast werd de vorig jaar al gehuurde Geoffrey Kondogbia definitief overgenomen van Internazionale.

Gameiro was na de komst van Nikola Kalinic definitief overbodig geworden bij Atlético Madrid. De Fransman werd in de zomer van 2016 voor ongeveer dertig miljoen euro weggehaald bij Sevilla, maar kwam in twee seizoenen uiteindelijk niet verder dan 27 doelpunten in 82 officiële wedstrijden. Bij Valencia mag Gameiro hopen een avontuur in de Champions League: de club eindigde vorig seizoen als vierde in LaLiga en wist zich zo automatisch te plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal.