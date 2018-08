Zondag, 12 Augustus 2018

Real Madrid gaat zich met 220 miljoen in Londen melden

Kevin Trapp van Paris Saint-Germain is in beeld bij Napoli, dat naarstig op zoek is naar een doelman. De Italiaanse topclub heeft moeite om andere alternatieven zoals Simon Mignolet, Michel Vorm en Guillermo Ochoa te strikken. (Tuttosport)

Valencia gaat Goncalo Guedes definitief inlijven. De Spaanse topclub, die vorig seizoen de aanvaller al op huurbasis in huis had, is dicht bij een overeenkomst met Paris Saint-Germain. (ESPN)

Real Madrid maakt werk van de komst van Eden Hazard. De Spaanse grootmacht bereidt een bod van ruim 220 miljoen euro voor om de aanvaller los te weken bij Chelsea. (Daily Express)

Timothy Weah heeft zich in de kijker gespeeld bij enkele topclubs in Engeland. De jonge aanvaller van Paris Saint-Germain is op de radar verschenen van Manchester United en Chelsea. (Daily Express)

Watford greep in de afgelopen transferperiode naast de komst van James Ward-Prowse. In januari gaat de Premier League-club weer een poging wagen om de middenvelder over te nemen van Southampton. (Daily Mirror)