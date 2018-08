Van Bronckhorst baalt: ‘Je moet daar gewoon weglopen en het spel hervatten’

Feyenoord ging afgelopen donderdag met ruime cijfers onderuit bij AS Trencín en zondag volgde een nieuwe domper voor de Rotterdammers. Het gepromoveerde De Graafschap was in eigen huis met 2-0 te sterk en de ploeg van Giovanni van Bronckhorst eindigde de wedstrijd door rode kaarten voor Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius met negen man. De trainer van de bekerwinnaar signaleert vroeg in het seizoen al een gebrek aan vertrouwen.

“Ik denk dat je de wedstrijd moeizaam begint. Je komt met 1-0 achter en dan zie je dat het vertrouwen een beetje wegebt. Vertrouwen tanken we wel in de tweede helft. Ik denk dat we heel goed begonnen. In een mum van tijd kom je met negen man te staan. Als team val je uit elkaar met negen man”, reageerde hij na de wedstrijd voor de camera’s van FOX Sports.

Boëtius kreeg een opvallende rode kaart, nadat hij na een gele kaart voor een overtreding cynisch applaudisseerde in de richting van scheidsrechter Pol van Boekel. Van Bronckhorst was vanzelfsprekend niet te spreken over de actie van zijn aanvaller: “Ik snap niet hoe je in twintig seconden twee gele kaarten pakt. Je moet daar gewoon weglopen en zo snel mogelijk het spel hervatten. Zeker als je met tien man komt moet je rust houden in je hoofd. Dan is dit niet de goeie reactie. Het gaat ten koste van je team en uiteindelijk ook de wedstrijd.”

De trainer heeft weinig tijd om stil te staan bij de nieuwe tegenvaller, aangezien donderdag de return tegen Trencín op het programma staat. Als Feyenoord nog uitzicht wil houden op Europa League-deelname, zal het een 4-0 nederlaag weg moeten zien te poetsen: “Zo kort na de wedstrijd gaat er veel door je hoofd. De wedstrijd, bepaalde momenten. Dat is normaal. Maar uiteindelijk moeten we verder. Donderdag wacht weer een zware wedstrijd. Daar moeten we ons nu op concentreren.”