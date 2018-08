Feyenoord eindigt met negen man: ‘Je laat de ploeg gewoon in de steek’

Met een 2-0 nederlaag op bezoek bij De Graafschap kwam er zondag voor Feyenoord een einde aan een dramatische week. De nederlaag tijdens de seizoensouverture kwam immers na het 4-0 verlies van afgelopen donderdag tegen AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League. Jordy Clasie heeft moeite om uit te leggen waar het zondag mis ging voor Feyenoord, dat door doelpunten van Fabian Serrarens en Stef Nijland uiteindelijk een smadelijke nederlaag leed in Doetinchem.

"We hadden afgesproken om iets meer compact te spelen vandaag. Ons beste spel laten we bij lange na niet zien", vertelt de middenvelder van Feyenoord na afloop van het duel op De Vijverberg voor de camera van FOX Sports. "Alleen in een fase in de tweede helft hadden we dat na de rust waarin we iets meer vertrouwen krijgen en ook iets meer kansen krijgen. Maar over het algemeen, wat moet je hier nog van zeggen…"

Clasie merkt op dat Feyenoord tegen De Graafschap ‘iets compacter’ opereerde dan afgelopen donderdag tegen Trencin. "Maar je kan geen goed woord hier hebben als je 2-0 verliest", verzucht hij. "Als ploeg moeten we dit omdraaien. Hoe moeilijk het ook is, je moet er voor elkaar zijn en je moet doorgaan. De hele ploeg is nog een beetje zoekende en dat moet er heel snel uit. Dit kan niet langer zo door. Donderdag verlies je een pijnlijke nederlaag, maar die van vandaag komt minimaal zo hard aan."

Feyenoord eindigde het duel uiteindelijk met negen man, na rode kaarten voor Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius. Botteghin ontving zijn tweede gele kaart van de middag na een onnodige overtreding, terwijl Boëtius vanwege een cynisch applaus kon inrukken. "Daar laat je de ploeg gewoon in de steek", baalt Clasie. "Die jongens zullen zelf hartstikke goed weten wat ze verkeerd hebben gedaan. Want in de tweede helft begonnen we meer druk te zetten en kwamen we iets beter in ons spel. Bij lange na nog niet het niveau wat we willen halen, maar je zag dat er meer druk van onze kant kwam. Na die rode kaarten zakt het dan weg."